Un băiat de 16 ani și-a pierdut viața marți dimineața, 17 noiembrie 2026, într-un accident rutier produs pe strada Voinicenilor din Târgu Mureș, după o coliziune cu o autoutilitară.
Adolescentul, care conducea o motocicletă, a intrat în coliziune laterală cu un vehicul venit din sens opus. Impactul a fost puternic, iar motociclistul a intrat în stop cardiorespirator la fața locului.
Eforturi de resuscitare fără rezultat
La locul accidentului au intervenit pompierii militari din Detașamentul Târgu Mureș, cu o autospecială de intervenție, și un echipaj de terapie intensivă mobilă SMURD. Echipajele medicale au încercat să-l resusciteze pe tânăr, dar nu au reușit să-i salveze viața, fiind declarat decesul.
Șoferul autoutilitarei avea alcool zero
Bărbatul de 31 de ani aflat la volanul autoutilitarei a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Poliția urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs evenimentul rutier.