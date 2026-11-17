Scris de Ionuț Nichita Publicat: 17 nov. 2026, 16:12

Un băiat de 16 ani și-a pierdut viața marți dimineața, 17 noiembrie 2026, într-un accident rutier produs pe strada Voinicenilor din Târgu Mureș, după o coliziune cu o autoutilitară.

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