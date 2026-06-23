Un an de guvernare al Guvernului Bolojan, un an de dezastre pentru economia României

Deoarece astăzi, 23 Iunie 2026, se împlinește un an de când Guvernul Bolojan a depus oficial jurămantul în faţa preşedintelui Nicuşor Dan, Comisia AUR “Investiții și Programe de Finanțare” prezintă o sinteză a rezultatelor măsurilor luate pe plan economic și social de acest guvern.

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