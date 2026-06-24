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ANM: Cod galben de caniculă în aproape toată țara. Temperaturile vor ajunge până la 35 de grade - HARTA
Caniculă România
Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare de Cod Galben pentru ziua de 25 iunie, valabilă în intervalul orar 12:00 – 21:00, vizând temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic accentuat în cea mai mare parte a țării.
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