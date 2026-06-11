Valeriu Munteanu (deputat AUR): „Ministrul Diana Buzoianu trebuie să plece astăzi, nu mâine sau lunea viitoare!”

Publicat 11 iun. 2026, 17:54 Actualizat 1 iul. 2026, 12:45

Deputatul AUR, Valeriu Munteanu, solicită plecarea de urgență din fruntea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor a ministrului interimar Diana Buzoianu. Potrivit lui Valeriu Munteanu, deciziile manageriale contradictorii ale ministrului USR de a demite directori de la instituțiile statutului care au fost numiți de același ministru denotă un haos administrativ de nepermis.

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