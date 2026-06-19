Veștea acuză o tentativă de preluare a PNL: „Dezbaterea democratică riscă să dispară”

Premierul desemnat Adrian Veștea a lansat un nou atac la adresa conducerii PNL, criticând convocarea în regim de urgență a congresului extraordinar și avertizând că partidul riscă să renunțe la principiile care au stat la baza identității sale politice.
Adrian Veștea a reacționat după decizia conducerii PNL de a organiza un congres extraordinar într-un termen foarte scurt, susținând că o astfel de mișcare limitează dezbaterea internă și afectează valorile liberale ale formațiunii.
Într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, premierul desemnat a afirmat că libertatea și dialogul democratic, principii fundamentale ale liberalismului, sunt puse în pericol de actuala direcție adoptată în partid.
Potrivit lui Veștea, organizarea rapidă a congresului nu oferă suficient timp pentru o confruntare reală de idei și soluții, ceea ce poate conduce la pierderea identității politice a PNL.
Liderul liberal a susținut că în spatele acestei decizii s-ar afla două obiective principale: consolidarea puterii în jurul actualei conduceri și blocarea procesului de învestire a Guvernului pe care a fost desemnat să îl formeze.
Veștea consideră că România are nevoie de stabilitate politică într-un moment important pentru proiectele strategice și pentru relația cu partenerii externi, motiv pentru care actualele tensiuni din partid ar putea avea efecte negative asupra întregii scene politice.
În același mesaj, premierul desemnat și-a exprimat îngrijorarea că PNL ar putea ajunge să fie folosit ca instrument într-o confruntare politică mai amplă, în loc să rămână un partener instituțional al Președintelui României.
„Ca liberal, voi continua să susțin libertatea de exprimare și dezbaterea internă”, a transmis Veștea, subliniind că speră ca actualele divergențe să reprezinte doar un episod temporar în viața partidului.
Declarațiile sale vin într-un context tensionat, marcat de conflicte interne și de acțiuni juridice inițiate de mai mulți membri ai formațiunii în disputa privind viitorul conducerii partidului.