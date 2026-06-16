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Politica· 2 min citire
Volodimir Zelenski se va întâlni cu Emmanuel Macron la Summitul G7. Ana-Maria Păcuraru, transmisiune specială pentru REALITATEA PLUS
Ana Maria Păcuraru
Emmanuel Macron și Volodimir Zelenski se vor întâlni marți, în marja Summitului G7 de la Évian-les-Bains. și vor purta discuții cruciale privind securitatea Ucrainei. Din mijlocul evenimentelor, Ana-Maria Păcuraru, singurul jurnalist din România invitat de Casa Albă la , unul dintre cele mai puternice și influente foruri politice ale planetei transmite informații în exclusivitate pentru Realitatea Plus.
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