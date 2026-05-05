Vot crucial la ora 11.00, în Parlament: PNL iese din sală, PSD votează la vedere

Sunt ore cruciale până la ora 11.00, când începe votul în Parlament. Ieri, PNL și PSD și-au pus la punct strategiile în ședințe separate. PNL își scoate parlamentarii din sală în timpul votului de teama trădării, în timp ce PSD votează la vedere.

Doar câteva ore au mai rămas până când începe plenul reunit în care se va da votul final pe această moțiune de cenzură. Se va decide, deci, soarta guvernului condus de Ilie Bolojan.

Social-democrații și liberalii intră în această ședință de plen cu două reguli extrem de diferite stabilite în ședințele pe care le-au avut separat. Pe de o parte, liberalii au decis că își vor scoate parlamentarii din sală sau îi vor ține în bănci în timpul votului, tocmai ca să se asigure că nu vor exista trădători care să voteze moțiunea de cenzură. De cealaltă parte, social-democrații au decis să voteze la vedere, pentru că vorbim despre un vot secret cu bile, tocmai pentru a se asigura că fiecare va vota această moțiune de cenzură.

S-au purtat în aceste zile negocieri extrem de grele. Fiecare a discutat cu parlamentarii care susțin această moțiune: tabăra care îl susține pe Ilie Bolojan, tocmai ca să îi convingă să se răzgândească; tabăra cealaltă, ca să îi convingă să voteze.

Social-democrații, spun sursele noastre, se bazează pe 265 de voturi, adică mult mai mult decât numărul de semnături cu care a fost depusă moțiunea, însă rezultatul îl vom vedea după ședința de plen.

Ce se va întâmpla după aceea? Există două variante: