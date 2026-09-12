Alexandru Rogobete avertizează că ambulanțele ar putea rămâne fără combustibil de la 1 octombrie. „Situația este dramatică”

Un dezechilibru major în finanțarea sistemului sanitar ar putea afecta inclusiv serviciile de urgență, iar ambulanțele riscă să rămână fără bani pentru combustibil de la 1 octombrie, susține deputatul PSD Alexandru Rogobete. Fostul ministru al Sănătății a făcut declarația sâmbătă, la Deva, unde a vizitat Spitalul Județean de Urgență.
Rogobete a atras atenția în special asupra problemelor de finanțare cu care se confruntă unitățile de primiri urgențe, programele naționale de acțiuni prioritare și zona serviciilor de ambulanță.
Probleme de finanțare pentru zonele critice din sănătate
Alexandru Rogobete susține că situația este deosebit de gravă pentru categoriile medicale care necesită finanțare constantă, de la unitățile de primiri urgențe până la programele destinate pacienților aflați în stare critică.
„Situația este dramatică. Astăzi vorbim despre un dezechilibru major în modul de finanțare a spitalelor, în special pentru categoriile critice. Vorbesc aici despre unitățile de primiri urgențe, programele naționale de acțiuni prioritare care finanțează ATI-ul, pacienții cu AVC, cu infarct miocardic acut, neonatologia, politrauma, pacienții cu arsuri grave, adică tot ce este critic, și zona de ambulanță și de serviciul de urgență”, a declarat Rogobete.
Fostul ministru al Sănătății a explicat că una dintre dificultățile sistemului este imposibilitatea de a anticipa cu exactitate, de la începutul anului, numărul pacienților care vor avea nevoie de spitalizare sau de servicii medicale de urgență.
Bugetul Sănătății, afectat de creșterea costurilor
Potrivit lui Alexandru Rogobete, bugetul pentru sănătate are nevoie de rectificări tocmai din cauza caracterului imprevizibil al necesarului de servicii medicale. Numărul urgențelor, al accidentelor colective sau al pacienților diagnosticați cu anumite boli nu poate fi stabilit cu exactitate la începutul unui an bugetar.
În același timp, deputatul PSD afirmă că în 2026 au crescut TVA-ul, prețul carburanților și costurile cu energia, ceea ce a pus o presiune suplimentară asupra bugetului destinat sănătății.
„Bugetul Sănătății este unul dintre cele mai volatile bugete din câte există. De ce? Pentru că nu se pot estima numărul de pacienți. Sigur, se pleacă de la un istoric, dar nimeni nu poate estima numărul de urgențe, numărul de accidente colective, numărul noi de pacienți diagnosticați cu cancer, de exemplu, și sigur că lista poate continua. (...) Creșterea TVA-ului a impactat evident bugetele, creșterea inflației, creșterea energiei, care a impactat prețul medicamentelor, creșterea prețului la combustibil, care a impactat producția și costul medicamentului. Ori toate astea puse cap la cap au dus la o epuizare mai rapidă a bugetului și gravitatea de fapt a situației este că acest Guvern interimar, blocat în orgoliile unui singur om, și anume ale lui Ilie Bolojan, nu poate face rectificare bugetară”, a spus deputatul PSD.
Două rectificări pozitive pentru Sănătate anul trecut
Alexandru Rogobete a amintit că, în anul precedent, Ministerul Sănătății a beneficiat de două rectificări bugetare pozitive.
Prima a presupus o suplimentare a bugetului Ministerului Sănătății realizată în luna septembrie, destinată programelor de acțiuni prioritare. A doua a fost o suplimentare a bugetului pentru Casa Națională de Asigurări de Sănătate, efectuată în octombrie.
În opinia fostului ministru, o situație similară ar fi necesară și în acest an pentru ca sistemul medical să poată acoperi cheltuielile care au devenit insuficient finanțate.
Soluția propusă de fostul ministru al Sănătății
Alexandru Rogobete consideră că suplimentarea bugetului Sănătății din Fondul de rezervă aflat la dispoziția Guvernului ar putea permite rezolvarea situației fără o rectificare bugetară.
„Singura soluție pe care eu o văd și care este posibilă din punct de vedere legislativ ar fi suplimentarea de urgență a bugetului Sănătății din Fondul de rezervă la dispoziția Guvernului, fără realizarea rectificării. Asta dacă vor să înțeleagă și asta dacă vrea să înțeleagă domnul premier demis că de la 1 octombrie ambulanțele nu vor mai avea combustibil”, a punctat Alexandru Rogobete.
Vizită la Spitalul Județean de Urgență din Deva
Fostul ministru al Sănătății s-a aflat sâmbătă la Deva, unde a vizitat Spitalul Județean de Urgență. Alexandru Rogobete a fost însoțit de vicepreședinta Camerei Deputaților, Natalia Intotero, și de președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor.
Spitalul Județean de Urgență din Deva se află în subordinea administrației județene.