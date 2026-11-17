Analize gratuite prin CNAS: unde mai găsesc românii laboratoare cu fonduri disponibile
Analize HIV (foto: profimedia)
Nu găsești locuri pentru analize gratuite? Șefa CNAS explică unde mai sunt fonduri disponibile, cât este valabil biletul de trimitere și ce schimbări se pregătesc.
Românii care încearcă să își facă analize medicale gratuite prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) întâmpină tot mai des dificultăți atunci când încearcă să obțină o programare. În timp ce marile rețele de laboratoare anunță că nu mai au fonduri sau au liste de așteptare de câteva luni, unitățile medicale mai mici pot avea în continuare bani disponibili pentru investigații decontate.
Președintele interimar al CNAS, Larisa Mezinu-Bălan, a explicat unde ar trebui să caute pacienții și a anunțat că instituția pregătește o hartă digitală prin care românii vor putea identifica mai ușor laboratoarele și clinicile aflate în contract cu sistemul public de sănătate.
Unde mai pot face românii analize gratuite dacă laboratoarele mari nu mai au fonduri
Potrivit șefei interimare a CNAS, una dintre principalele probleme este faptul că majoritatea pacienților se îndreaptă către aceleași clinici și rețele medicale cunoscute. În consecință, fondurile acestora se epuizează rapid, iar programările ajung să fie ocupate chiar și cu câteva luni înainte.
Există însă și laboratoare mai puțin cunoscute care continuă să aibă fonduri disponibile pentru efectuarea analizelor decontate.
Larisa Mezinu-Bălan a explicat, într-o intervenție la Medika TV, că datele instituției arată diferențe importante între furnizorii de servicii medicale.
„Majoritatea pacienților merg la furnizori renumiți, la cei ale căror reclame le vedem pe stradă”, a explicat aceasta.
În schimb, laboratoarele mai mici, care nu investesc la fel de mult în publicitate, pot avea fonduri neutilizate inclusiv în a doua jumătate a lunii.
„Ceilalți furnizori mai mici, mai puțin renumiți, care nu-și fac reclamă, vă pot spune, pentru că noi vedem aceste date, au plafonul neepuizat și la jumătatea lunii și spre sfârșitul lunii”, a declarat președintele interimar al CNAS.
Prin urmare, pacienții care nu găsesc locuri la marile clinici sunt sfătuiți să verifice și disponibilitatea laboratoarelor mai mici care au contract cu Casa de Asigurări de Sănătate.
De ce nu mai găsesc pacienții programări pentru analize gratuite încă de la începutul lunii
O altă problemă semnalată de conducerea CNAS este modul în care furnizorii medicali își organizează programările.
Unele clinici foarte solicitate au deja ocupate intervalele disponibile pentru următoarele luni. Astfel, pacienții pot primi răspunsul că nu mai există locuri disponibile chiar dacă se prezintă la începutul unei noi luni cu biletul de trimitere.
Larisa Mezinu-Bălan a explicat că fiecare furnizor își gestionează propriul calendar de programări, iar pacienții trebuie să verifice când pot fi primiți.
„Furnizorul își face singur programările. Așadar, tu, ca pacient, mergi acum cu biletul de trimitere și el îți spune când te poate programa”, a precizat oficialul.
În situația în care laboratorul nu poate oferi o programare în perioada de valabilitate a biletului de trimitere, pacienții trebuie să caute un alt furnizor care poate efectua investigațiile în intervalul respectiv.
CNAS pregătește o hartă digitală cu toate laboratoarele și clinicile din România
Pentru a simplifica accesul la serviciile medicale decontate, Casa Națională de Asigurări de Sănătate lucrează la o nouă funcționalitate pentru platforma e-SănătateaMea.
Este vorba despre o hartă digitală care ar urma să cuprindă laboratoarele, clinicile și ceilalți furnizori aflați în contract cu sistemul public de asigurări de sănătate.
Pacienții vor putea căuta furnizorii în funcție de localitatea în care se află și de investigația medicală de care au nevoie.
De exemplu, o persoană care are nevoie de o mamografie va putea introduce denumirea investigației în platformă și va putea identifica unitățile medicale care oferă acest serviciu.
„Vrei să faci o mamografie, introduci mamografie și ți-i dă pe toți și vezi unde-i găsești, unde-i identifici și te programezi”, a explicat Larisa Mezinu-Bălan.
Potrivit conducerii CNAS, harta furnizorilor ar urma să fie disponibilă până la sfârșitul lunii noiembrie 2026.
În prima etapă, însă, platforma nu va afișa și informații despre fondurile rămase disponibile la fiecare laborator. CNAS lucrează la dezvoltarea acestei funcționalități, dar nu a fost anunțat un termen clar pentru implementare.
Cât timp este valabil biletul de trimitere pentru analize gratuite
Pacienții trebuie să fie atenți și la perioada de valabilitate a biletului de trimitere, deoarece aceasta diferă în funcție de afecțiune și de tipul investigațiilor recomandate.
Conform informațiilor prezentate de conducerea CNAS, termenele sunt:
30 de zile pentru pacienții cu afecțiuni acute;
60 de zile pentru investigațiile recomandate în scop preventiv;
90 de zile pentru pacienții cu afecțiuni cronice.
Este important ca pacienții să obțină programarea și să efectueze investigațiile în perioada de valabilitate a documentului.
Dacă un laborator nu poate asigura programarea în acest interval, este recomandată verificarea altor furnizori aflați în contract cu casa de asigurări.
CNAS nu va elimina plafoanele pentru analize medicale în 2027
Deși instituția pregătește soluții digitale pentru identificarea mai rapidă a furnizorilor medicali, eliminarea plafoanelor pentru analizele de laborator nu este prevăzută pentru începutul anului viitor.
Larisa Mezinu-Bălan a exclus posibilitatea unei asemenea schimbări în 2027, invocând constrângerile bugetare și obiectivele de reducere a deficitului.
„Țin să vă precizez că nu se va întâmpla de la 1 ianuarie 2027 și nu cred că se va întâmpla pe parcursul anului 2027”, a declarat aceasta.
Președintele interimar al CNAS a precizat că sumele alocate analizelor de laborator și investigațiilor de înaltă performanță au crescut considerabil în ultimii ani. Dacă în 2023 valoarea acestora era de aproximativ 1,6 miliarde de lei, pentru finalul anului 2026 este estimată la circa 3,4 miliarde de lei.
Până la o eventuală reformă a sistemului de finanțare, pacienții care nu găsesc programări la marile rețele medicale sunt sfătuiți să verifice și laboratoarele mai mici, unde pot exista fonduri disponibile pentru analize decontate prin CNAS.
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