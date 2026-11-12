Anca Alexandrescu, avertisment dur pentru George Simion: „AUR riscă să rămână izolat și fără șanse la guvernare”

Scris de Daniel Onescu Publicat: 12 nov. 2026, 07:02

Anca Alexandrescu a lansat un atac dur la adresa lui Nicușor Dan și a liderului AUR, George Simion, în cadrul emisiunii „Culisele Statului Paralel”, de la Realitatea PLUS. Realizatoarea a analizat conferința de presă susținută de președinte la Palatul Cotroceni și a explicat de ce consideră că declarațiile șefului statului despre AUR nu au fost întâmplătoare.

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