Caz șocant în Franța: o pacientă a murit în spital din cauza căldurii

Publicat 25 iun. 2026, 12:57 Sursă realitatea.net

Valul de caniculă care afectează Franța în această perioadă este asociat cu un nou caz tragic. O femeie internată într-un spital a murit, iar primele informații indică faptul că temperaturile extreme din salon ar fi contribuit la decesul acesteia. Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele decesului.

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