Colaps financiar iminent la Ambulanță: 17 județe au rămas fără bani pentru luna septembrie

Sindicaliștii cer de urgență rectificare bugetară pentru a evita blocarea serviciilor medicale în sezonul rece.
Serviciile de ambulanță din 17 județe nu mai au fonduri pentru septembrie. Banii de combustibil și reparații lipsesc, punând în pericol viața pacienților.
Federația Națională Sindicală Ambulanța trage un semnal de alarmă privind situația critică în care se află 17 servicii județene, printre care se numără Brașov, Galați, Timiș și Hunedoara. Acestea au epuizat bugetul pentru luna septembrie, fiind în imposibilitatea de a acoperi cheltuielile vitale pentru combustibil, materiale sanitare, medicamente și reparații auto. Deși salariile angajaților sunt asigurate până în luna noiembrie inclusiv, lipsa fondurilor pentru funcționarea zilnică a autospecialelor amenință grav capacitatea de intervenție.
Soluții temporare și riscul unui blocaj major
Ministerul Sănătății a intervenit provizoriu, acceptând să acopere cheltuielile urgente ale lunii septembrie dintr-un fond de rezervă, pe baza deconturilor ulterioare. Cu toate acestea, Gheorghe Chiș, președintele sindicatului, avertizează că, în lipsa unui Guvern cu puteri depline care să adopte o rectificare bugetară pentru trimestrul al patrulea, sistemul se va bloca.
În cel mai sumbru scenariu, de la jumătatea lunii octombrie, ambulanțele vor putea răspunde doar la urgențele majore, de cod roșu. Transporturile și transferurile medicale mai puțin grave ar putea fi suspendate total. Sindicaliștii au cerut oficial suplimentarea bugetului pentru a preveni o criză fără precedent, mai ales în contextul apropierii sezonului rece, când numărul solicitărilor și cheltuielile de funcționare cresc semnificativ.