Sanatate· 1 min citire

Realitatea Medicală, cu Nicole Păcuraru: De ce ne simțim mai liniștiți în natură?

Realitatea de Mures
Scris deRealitatea de Mures
Publicat11 aug. 2026, 10:42
SursăRealitatea.net

De ce ne simțim mai liniștiți în natură? În ediția „Realitatea medicală”, Nicole Păcuraru discută despre rolul esențial al contactului cu natura pentru menținerea sau regăsirea echilibrului interior.

Natura reduce stimulii artificiali și oferă un mediu mai echilibrat pentru creier. Sunetele, culorile și mișcarea naturală au un efect calmant.

Studiile arată că timpul petrecut în natură poate reduce stresul și îmbunătăți starea de spirit.

Chiar și câteva minute pot avea efect. Nu este nevoie de o excursie lungă. Uneori, un parc este suficient.

Corpul recunoaște natura. Și reacționează. 

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