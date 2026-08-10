26 de gospodării izolate vor avea pentru prima dată energie electrică

Publicat 10 aug. 2026, 14:23 Sursă realitatea.net

Asociația Energia Inteligentă implementează cea de-a XI-a ediție a proiectului ”Energie pentru Viață”, care asigură acces la energie electrică pentru 26 de gospodării izolate situate în 9 cătune din județele Gorj, Mehedinți și Vâlcea, prin instalarea unor sisteme fotovoltaice.

Distribuie articolul