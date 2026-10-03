Accident grav pe DN 13, în Mureș: TIR și trei mașini implicate. Trei persoane au ajuns la spital

Un TIR și trei autoturisme au fost implicate, sâmbătă dimineață, într-un accident rutier pe DN 13, în județul Mureș. În urma impactului, opt persoane au fost implicate, iar trei dintre acestea au avut nevoie de îngrijiri medicale.
Potrivit ISU Mureș, una dintre victime se afla în stare gravă și a fost încadrată la cod roșu. Aceasta a rămas încarcerată în urma impactului și a fost scoasă din autoturism de pompieri, fiind apoi predată echipajelor medicale.
Victima aflată în stare gravă a fost transportată cu elicopterul SMURD Mureș, de pe stadionul din Sighișoara, către UPU SMURD Târgu Mureș. Celelalte două persoane rănite au fost, de asemenea, transportate la aceeași unitate medicală pentru evaluare și acordarea îngrijirilor de specialitate.
Accidentul de pe DN 13, în județul Mureș, a mobilizat echipaje de intervenție și medicale, iar autoritățile urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs coliziunea.