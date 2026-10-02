A8 avansează rapid între Târgu Mureș și Miercurea Nirajului. Primii kilometri, pregătiți pentru 2027

Lucrările la Autostrada Unirii A8 avansează pe sectorul Târgu Mureș – Miercurea Nirajului, unde stadiul fizic se apropie de 70%.
Primii kilometri ai autostrăzii ar putea fi deschiși circulației în primăvara lui 2027, potrivit secretarului de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma. Tronsonul va asigura și o nouă variantă de ocolire pentru municipiul Târgu Mureș.
Șantierul se apropie de 70%
Sectorul Târgu Mureș – Miercurea Nirajului are aproximativ 22 de kilometri, la care se adaugă circa 2,4 kilometri de legătură cu Autostrada Transilvania A3. Valoarea contractului este de aproximativ 2,46 miliarde de lei, fără TVA.
Potrivit datelor prezentate de Ministerul Transporturilor, lucrările au ajuns aproape de 70%, iar mobilizarea pe șantier este ridicată. Peste 800 de muncitori și aproximativ 700 de utilaje sunt implicați în lucrări.
Primii kilometri, în trafic din primăvara lui 2027
Planul anunțat de autorități prevede deschiderea etapizată a sectorului. Prima porțiune, între Târgu Mureș și Acățari, ar urma să fie dată în trafic în primăvara anului viitor.
Restul traseului, până la Miercurea Nirajului, este programat pentru deschidere în cursul verii lui 2027. Astfel, șoferii ar putea folosi primele tronsoane ale A8 înainte ca întregul sector să fie finalizat.
Se lucrează și pe sectorul montan
Lucrările au început și pe primul lot montan al A8 din județul Harghita, între Joseni și Ditrău. Pe acest tronson de 14,4 kilometri sunt mobilizați peste 300 de muncitori și aproximativ 240 de utilaje și echipamente.
După prima lună de execuție, progresul fizic raportat pentru lotul Joseni – Ditrău este de aproximativ 10%. Constructorii lucrează la terasamente, fundații, poduri și alte structuri necesare viitoarei autostrăzi.
A8 va lega Transilvania de Moldova
Autostrada Unirii este proiectată să lege zona Târgu Mureș de Iași și Ungheni, urmând să traverseze Carpații Orientali. Proiectul este împărțit în mai multe sectoare și loturi, aflate în stadii diferite de pregătire sau execuție.
Pe măsură ce lucrările avansează în vestul și centrul traseului, proiectul înaintează și spre est. În Republica Moldova a fost lansată procedura pentru studiul de fezabilitate al sectorului Ungheni – Budești, cu o lungime de aproximativ 125 de kilometri, care ar continua traseul A8 spre Chișinău.