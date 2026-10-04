Amendă pentru românii care locuiesc la bloc și își închid balconul fără autorizație. Ce spune Legea 50/1991

Publicat 4 oct. 2026, 09:08 Sursă realitatea.net

Închiderea balconului la bloc poate necesita autorizație de construire. Află ce spune Legea 50/1991 și ce riscă proprietarii care fac lucrări fără acte.

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