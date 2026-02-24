Social· 1 min citire
Anunț de la vârful Guvernului: pensiile rămân blocate
24 feb. 2026, 09:59
Actualizat: 24 feb. 2026, 09:59
Pensii blocate de Guvern
Creșterile de pensii rămân blocate, iar acum este prematur să se discute despre o eventuală dezghețare a veniturilor! Anunțul vine de la vârful Ministerului de Finanțe în condițiile în care singurele majorări primite de oameni după marea recalculare din 2024 au fost deja anulate de scumpirile uriașe și taxele adoptate.
Dacă indexarea ar fi avut loc așa cum spune legea, pentru o pensie de 3.000 lei, creșterea ar fi fost de 555 lei.
Acum, Guvernul caută bani pentru cei aproape 3 milioane de oameni cu venituri mici.
Câți bani au pierdut românii fără indexare?
Ajutoarele pregătite pentru români
Ajutoare în două tranșe pentru pensionari (banii se acordă în aprilie și decembrie)
600 de lei– venit între 2.001 și 3.000 de lei
800 de lei – venit între 1.501 și 2.000 de lei
1000 de lei – venit până în 1.500 de lei
