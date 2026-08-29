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Social· 1 min citire
Automatizarea și AI-ul au redus semnificativ numărul joburilor pentru tineri
Angajați concediați
Publicat29 aug. 2026, 20:50
Sursărealitatea.net
Sondajul mai arată că peste jumătate dintre tineri ar fi dispuşi să accepte un loc de muncă fără nicio legătură cu studiile urmate.
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