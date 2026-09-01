Bacalaureat 2027/ Examenul va începe mai devreme. Calendarul oficial anunțat de Ministerul Educației

Ministerul Educației a anunțat calendarul final pentru simularea și examenul de Bacalaureat 2027. Probele vor fi organizate mai devreme decât în 2026, atât pentru a reduce riscul ca elevii să susțină examenul în perioade cu temperaturi extreme, cât și pentru ca absolvenții să se poată înscrie la timp la facultate.
Când are loc simularea Bacalaureatului 2027
Simularea probelor scrise pentru Bacalaureat 2027 este programată în perioada 22-25 martie.
Calendarul este următorul:
22 martie – Limba și literatura română;
23 martie – proba obligatorie a profilului;
24 martie – proba la alegere a profilului și specializării;
25 martie – Limba și literatura maternă.
Rezultatele simulării vor fi publicate pe 9 aprilie 2027.
Probele de competențe se susțin în aprilie
Examenul de Bacalaureat 2027 va începe cu probele de evaluare a competențelor, programate în luna aprilie.
Elevii vor susține:
12-14 aprilie – evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română;
14-16 aprilie – evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă;
19-21 aprilie – evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională;
21-23 aprilie – evaluarea competențelor digitale.
Bacalaureat 2027: Probele scrise încep pe 14 iunie
Probele scrise ale examenului național de Bacalaureat 2027 sunt programate între 14 și 18 iunie.
Calendarul probelor este:
14 iunie – Limba și literatura română;
15 iunie – proba obligatorie a profilului;
17 iunie – proba la alegere a profilului și specializării;
18 iunie – Limba și literatura maternă.
Primele rezultate vor fi afișate pe 23 iunie, până la ora 12:00.
În perioada 23-25 iunie, candidații își vor putea vizualiza lucrările și vor putea depune contestații. Rezultatele finale vor fi publicate pe 1 iulie 2027.
Ministerul Educației a explicat că modificarea calendarului ține, în primul rând, de schimbările climatice și riscul unor perioade de caniculă extremă. Decizia vine după ce, în 2026, proba obligatorie a profilului a fost amânată din cauza unui Cod roșu de caniculă.
Un alt motiv îl reprezintă necesitatea ca absolvenții să își poată finaliza examenul și să primească diploma de Bacalaureat la timp pentru înscrierea în învățământul superior.
Ministerul a invocat, în acest context, „solicitările de a identifica o soluție funcțională care să permită încadrarea în termen a candidaților a căror înscriere în învățământul superior depinde de prezentarea diplomei de bacalaureat”.