Bărbat din Târnăveni, reținut de polițiști din cauză că nu a respectat ordinul de protecție

Poliţiştii din Mureş au reţinut un bărbat din Târnăveni, bănuit că ar fi încălcat restricţiile impuse prin ordinul de protecţie emis împotriva sa.

La data de 28 iulie, poliţiştii din Târnăveni au fost sesizaţi de către o femeie cu privire la faptul că soţul său, un bărbat de 37 de ani din municipiu, a încălcat prevederile ordinului de protecţie emis de către Judecătoria Târnăveni împotriva acestuia.

Acesta s-ar fi apropiat de locuinţa victimei la mai puţin de 100 de metri distanţă, deşi acest lucru îi era interzis conform ordinului de protecţie emis de instanţă.

În urma probatoriului administrat, la data de 2 august, faţă de acesta a fost luată măsura reţinerii pentru 24 de ore.

Cercetările continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Târnăveni.

Sursa: Realitatea de Mures