Bătrână din Sighișoara, găsită moartă în râul din apropierea casei sale

O bătrână din Sighișoara a fost găsită decedată, duminică, într-un râu din apropierea locuinței. Polițiștii anchetează cazul.

Polițiștii din Sighișoara au fost sesizați ieri de către un bărbat cu privire la faptul că mama acestuia, în vârstă de 79 de ani, nu mai răspunde la telefon.

Polițiștii au demarat, de îndată, activități pentru identificarea și depistarea acesteia, fiind găsită, la scurt timp de la sesizare, decedată într-un râu, din apropierea locuinței.

Pe trupul femeii, nu au fost evidențiate urme vizibile de violență.

Cadavrul a fost transportat la Prosectura Spitalului municipal Sighișoara, în vederea efectuării necropsiei, pentru stabilirea cauzelor decesului", a transmis Aurica Sabău, purtătorul de cuvânt al IPJ Mureș.

Polițiștii au deschis dosar penal în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor în care s-a produs incidentul.

Sursa: Realitatea de Mures