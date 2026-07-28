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Canicula se prelungește până aproape de finalul verii. ANM anunță temperaturi peste normal și ploi puține în următoarele patru săptămâni

Caniculă România

Caniculă România

Realitatea de Mures
Scris deRealitatea de Mures
Publicat28 iul. 2026, 08:47
SursăRealitatea.net

Vremea va rămâne mai caldă decât în mod obișnuit în cea mai mare parte a țării până aproape de finalul lunii august. Potrivit prognozei publicate de Administrația Națională de Meteorologie pentru următoarele patru săptămâni, cele mai ridicate abateri termice sunt așteptate în vest și nord-vest, în timp ce ploile vor fi puține în mai multe regiuni.

În prima săptămână, între 27 iulie și 3 august, temperaturile vor depăși valorile normale în nordul, centrul și sud-vestul țării, dar mai ales în vest și nord-vest. În extremitatea de sud-est, vremea va fi însă ceva mai răcoroasă decât în mod obișnuit.

Precipitațiile vor fi deficitare în toată țara, iar lipsa ploilor se va resimți mai ales în zonele montane.

Început de august mai cald în aproape toată țara

În perioada 3-10 august, temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale în cea mai mare parte a României. Vestul țării va rămâne regiunea cu cea mai accentuată abatere pozitivă. Și în această săptămână, cantitățile de precipitații vor fi sub cele obișnuite în toate regiunile. Deficitul va fi mai pronunțat în zona montană.

Între 10 și 17 august, valorile termice se vor menține peste normal în majoritatea regiunilor, cu temperaturi mai ridicate în vest și nord-vest. Ploile vor fi puține în aceste două regiuni, în timp ce în restul țării cantitățile de precipitații vor fi apropiate de mediile perioadei.

Temperaturi ridicate și în a doua jumătate a lunii august

Ultima săptămână analizată, 17-24 august, va aduce în continuare temperaturi peste cele specifice perioadei în cea mai mare parte a țării. Din nou, cele mai mari abateri sunt estimate în regiunile vestice. Spre deosebire de săptămânile precedente, cantitățile de precipitații se vor apropia de normal în toate regiunile.

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