Crescătorii de ovine ies în stradă și avertizează că vaccinarea ar putea distruge exporturile pentru 3-5 ani

Fermierii se pregătesc să iasă din nou în stradă, de această dată nemulțumiți de deciziile luate de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor. Crescătorii de ovine și caprine anunță un protest de amploare în fața sediului ANSVSA, programat pentru 3 august, și cer demisia președintelui instituției, Alexandru Bociu, conform Realitatea PLUS.
Nemulțumirile au apărut după modul în care a fost gestionată situația focarelor de pestă a micilor rumegătoare, dar și după discuțiile privind vaccinarea în masă a animalelor. Fermierii susțin că o asemenea măsură ar putea avea efecte grave asupra activității lor și ar putea îngreuna exporturile pentru mai mulți ani.
Exporturile ar putea fi afectate pe termen lung
Mai multe focare de pestă a micilor rumegătoare au fost descoperite în diferite zone ale țării, iar Comisia Europeană a decis oprirea exporturilor de ovine și caprine până la sfârșitul acestui an. În acest context, conducerea ANSVSA ia în calcul vaccinarea în masă a animalelor, ca soluție pentru limitarea răspândirii bolii.
Crescătorii spun însă că această variantă ar putea face mai mult rău decât bine. Potrivit acestora, vaccinarea în masă ar putea îngreuna exporturile de animale pentru o perioadă cuprinsă între trei și cinci ani, atât către statele Uniunii Europene, cât și către țările arabe.
Fermierii acuză cheltuieli mari și vânzări slabe
Situația este cu atât mai dificilă pentru crescători cu cât aceștia se confruntă deja cu costuri ridicate și cu vânzări tot mai slabe. Orice restricție suplimentară asupra exporturilor ar pune și mai multă presiune pe ferme, în condițiile în care mulți producători spun că își acoperă cu greu cheltuielile.