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Castelul Bran a fost inclus într-un clasament al celor mai misterioase locuri din lume
Castelul Bran
Un clasament realizat de Yahoo aduce în prim-plan unul dintre cele mai iubite obiective turistice din România, alături de destinații fascinante.
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