Absolvent de Medicină: "Medicii sunt şomeri după ce termină Rezidenţiatul"

"Toată lumea e conştientă că nu o să fie loc pentru toţi. După 6 ani de facultate şi încă câţiva de Rezidenţiat, foarte mulţi ne gândim să plecăm"
Horaţiu spune că, din păcate, sistemul de sănătate nu are capacitatea de a prelua toţi absolvenţii, indiferent cât de bine pregătiţi sunt şi că nu sunt aşadar locuri pentru toţi, pentru a se putea angaja. O parte dintre ei au de gând să plece în străinătate, spune Horaţiu, tocmai pentru că sunt şomeri după ce termină perioada de pregătire în Rezidenţiat.
Ce spune Horaţiu despre dificultatea examenului de Licenţă, după cei 6 ani de studiu la Medicină: "Nu asta e miza cea mai mare"
"A fost în regulă, ca orice alt examen, nu e asta miza cea mai mare, cu toţii ştim asta, peste două luni ne aşteaptă momentul cu adevărat important. Azi a fost un exerciţiu pentru ce o să fie peste două luni, întrebările au fost în regulă, au respectat bibliografia.
Aş vrea să mă îndrept către ceva din zona medicinei interne, cel puţin asta îmi spune inima, dar trebuie să gândesc puţin şi cu capul pentru că multe din specialităţile din zona medicinei interne sunt cu foarte puţină activitate hands on, aşadar m-aş gândi şi spre zona de ATI, dar toate opţiunile sunt pe masă, nu sunt acea persoană care a ştiut de când a intrat la Medicină că asta vrea să facă. Sincer, mă văd făcând foarte multe lucruri dar top 3, ar fi neurologie pe 1, cardiologie pe 2 şi ATI pe 3.
Noi suntem peste 1000 de absolvenţi anul acesta, dacă îi luăm în considerare şi pe studenţii străini ne ducem spre 1500 doar în centrul din Bucureşti. Ori din păcate ţara noastră nu are suficiente resurse pentru a lua toţi aceşti absolvenţi indiferent de cât de bine pregătiţi sunt de a-i pune în spital să înveţe şi apoi să facă treaba şi de unii singuri.
Cred că trebuie reglată situaţia aici, toată lumea e conştientă că nu o să fie loc pentru toţi şi nouă nu ne place să fim şomeri, după 6 ani de facultate şi încă câţiva de Rezidenţiat, aşa că foarte mulţi da, ne gândim să plecăm".
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