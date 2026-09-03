Absolvent de Medicină: "Medicii sunt şomeri după ce termină Rezidenţiatul"

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Horaţiu spune că încă nu s-a hotărât ce va alege ca specialitate însă vorbeşte despre neurologie, cardiologie şi ATI ca specialităţi preferate. Decanul Facultăţii de Medicină din cadrul UMF Carol Davila a lansat pentru el, dar şi pentru toţi cei peste 1400 de absolvenţi care au susţinut examenul de Licenţă, câteva întrebări esenţiale, legate de parcursul lor profesional: “Ce medic vrei să devii, Cu ce aşteptări porneşti la drum dar şi Cum vezi viitorul profesiei medicale”.