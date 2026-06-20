Ce sărbătoare e pe 20 iunie 2026. Sfinții importanți pomeniți în Postul Sfinților Petru și Pavel

Scris de Daniel Onescu Publicat: 20 iun. 2026, 06:19

Creștinii ortodocși îi cinstesc pe 20 iunie 2026 pe Sfântul Sfințit Mucenic Metodie, episcopul Patarelor, și pe Sfântul Ierarh Calist, patriarhul Constantinopolului. Ziua cade în perioada Postului Sfinților Apostoli Petru și Pavel, una dintre cele mai importante etape de pregătire spirituală din calendarul bisericesc.

Distribuie articolul