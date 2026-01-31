Descoperire șocantă la Slobozia: posibile rămășițe umane găsite lângă o locuință, după intervenția unui câine

Posibile rămășițe umane găsite lângă o locuință, după intervenția unui câine

Polițiștii din Ialomița au fost alertați sâmbătă dimineață, printr-un apel la 112, cu privire la descoperirea unor fragmente care ar putea proveni dintr-un corp uman, în municipiul Slobozia.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Ialomița, sesizarea a fost făcută în jurul orei 09:00 de către o persoană care își plimba câinele în cartierul Tineretului. Animalul ar fi dezgropat o parte dintr-un membru, lângă o locuință din zonă, moment în care proprietarul a alertat autoritățile.

La fața locului a fost trimisă o echipă operativă complexă, formată din specialiști criminaliști și polițiști, pentru a verifica situația și a stabili circumstanțele exacte ale descoperirii.

În paralel, autoritățile au demarat ample căutări în perimetrul respectiv, la care au participat aproximativ 40 de polițiști, jandarmi și agenți ai Poliției Locale, precum și două echipe canine specializate în urmărirea mirosului și în detectarea cadavrelor.

Zona verificată a acoperit o suprafață de peste 120 de hectare, însă, până în acest moment, nu au fost identificate alte indicii care să ajute la clarificarea cazului. Pentru sprijinirea operațiunilor, a fost utilizată și o dronă a Poliției Locale Slobozia, care a survolat zona.

Ancheta este desfășurată sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Slobozia, fiind deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă. Deocamdată, nu au fost descoperite alte părți ale corpului.