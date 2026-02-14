Desert ardelenesc de poveste: lichiu cu prune și cremă de smântână, ușor de preparat și absolut delicios!

Un desert tradițional din Ardeal cucerește tot mai multe gospodine prin gustul său bogat și modul simplu de preparare. Este vorba despre lichiu cu prune și cremă de smântână, o prăjitură de casă care reușește să îmbine perfect dulceața fructelor cu finețea cremei.

Pentru această rețetă autentică aveți nevoie doar de câteva ingrediente de bază: aproximativ un kilogram de prune fără sâmburi, 250 de grame de făină albă, 3,5 grame de drojdie uscată, 150 ml de lapte cald, 50 de grame de unt, 25 de grame de zahăr, un plic de zahăr vanilat, 5 grame de sare, un ou și coaja rasă de la jumătate de lămâie sau portocală.

Pentru delicioasa cremă de smântână, este nevoie de 400 de grame de smântână, patru ouă, 150 de grame de zahăr, două plicuri de zahăr vanilat și un praf de sare.

Potrivit savoriurbane.com, prepararea începe prin încălzirea laptelui cu zahărul, în care se adaugă apoi untul topit. Făina, drojdia și coaja de citrice se amestecă într-un castron, peste care se toarnă laptele cald.

După zece minute, se adaugă oul, vanilia și sarea, obținându-se un aluat moale, ce se întinde ușor și se lasă la dospit circa 45 de minute.

După ce aluatul este pregătit, se precope timp de 15 minute, apoi peste el se așază jumătățile de prune și se toarnă crema. Desertul se coace la 175 de grade, aproximativ 30–35 de minute, până când capătă o culoare aurie irezistibilă și un miros care umple întreaga bucătărie.

Un lichiu bine făcut arată spectaculos, se topește în gură și aduce aminte de gusturile autentice din copilăria petrecută la bunici, în inima Ardealului.