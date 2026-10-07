Direcția de Asistență Socială Târgu Mureș anunță deschiderea Adăpostului de Noapte

Publicat 7 oct. 2026, 14:05 Sursă Zi de Zi

Conducerea Direcției de Asistență Socială Târgu Mureș a transmis un apel către comunitate pentru sprijinirea persoanelor fără adăpost, în contextul scăderii temperaturilor nocturne.

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