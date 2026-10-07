Direcția de Asistență Socială Târgu Mureș anunță deschiderea Adăpostului de Noapte

Conducerea Direcției de Asistență Socială Târgu Mureș a transmis un apel către comunitate pentru sprijinirea persoanelor fără adăpost, în contextul scăderii temperaturilor nocturne.
Temperaturile scăzute din timpul nopții reprezintă un risc major pentru sănătatea și viața persoanelor care trăiesc pe stradă. În acest sens, Direcția de Asistență Socială Târgu Mureș a solicitat cetățenilor să raporteze orice situație în care observă o persoană în nevoie.
Adăpostul de Noapte din municipiu este amplasat pe strada Rozmarinului, numărul 36, și pune la dispoziție 100 de locuri. Instituția oferă cazare cu camere separate pentru femei și bărbați, masă caldă, haine, încălțăminte și produse de igienă personală.
Beneficiarii adăpostului au acces și la suport medical, consiliere, precum și ajutor pentru obținerea actelor de identitate, a documentelor de stare civilă sau a unui loc de muncă. Structura include o sală de socializare destinată activităților recreative și vizionării programelor televizate.
Pentru sesizări, Direcția de Asistență Socială recomandă apelarea Poliției Locale la numărul 0265-250.760 sau contactarea direct a Adăpostului de Noapte la numerele 0265-253.234 și 0365-422.575.