Două incendii mortale în Bihor, în mai puțin de 12 ore: jarul nestins a provocat tragedii în două locuințe

Două incendii mortale în Bihor, în mai puțin de 12 ore

Două incendii devastatoare, izbucnite din aceeași cauză, au provocat tragedii în județul Bihor, în interval de mai puțin de 12 ore, soldate cu pierderea a două vieți omenești.

Primul incident a avut loc sâmbătă, în prima parte a zilei, la locuința unui bărbat în vârstă de 72 de ani. Flăcările au cuprins rapid una dintre camere, iar tavanul s-a prăbușit peste proprietar, care nu a mai avut nicio șansă de supraviețuire. Pompierii l-au găsit carbonizat.

Câteva ore mai târziu, într-o altă localitate din județ, o femeie de 86 de ani și-a pierdut viața după ce un incendiu a izbucnit în dormitorul casei sale. În interior se aflau și două butelii, care prezentau un risc major de explozie.

Deși pompierii au intervenit prompt, au reușit să evacueze buteliile și să stingă flăcările, femeia a fost găsită fără suflare.

Potrivit primelor cercetări, ambele incendii ar fi fost provocate de depozitarea necorespunzătoare a cenușii și a jarului încă fierbinte, în apropierea unor materiale inflamabile. În cazul femeii, cenușa era păstrată în saci depozitați chiar în dormitor.

Autoritățile reamintesc populației importanța respectării regulilor de prevenire a incendiilor, mai ales în sezonul rece, când folosirea sobelor este intensificată.