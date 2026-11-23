Un bărbat de 44 de ani din Târgu Mureș a fost rănit la cap într-un poligon din Orșova-Pădure. Poliția investighează accidentul.
Un incident grav a avut loc într-un poligon privat de tragere din județul Mureș.
Un bărbat în vârstă de 44 de ani, din Târgu Mureș, a fost rănit în zona capului în timpul unei ședințe de antrenament, după ce un proiectil ar fi ricoșat. Victima a primit îngrijiri medicale, iar polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili exact cum s-a produs accidentul.
Bărbat rănit la cap în timpul unui antrenament la poligon
Incidentul s-a produs vineri, 20 noiembrie 2026, în incinta unui poligon de tragere din localitatea Orșova-Pădure, județul Mureș.
Potrivit primelor informații transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Mureș, bărbatul de 44 de ani participa la o ședință de antrenament în momentul în care un proiectil ar fi ricoșat și l-ar fi lovit în zona capului.
În urma impactului, acesta a suferit leziuni și a avut nevoie de asistență medicală. Un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Mureș a intervenit la fața locului și l-a preluat pe bărbat pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate.
Polițiștii au fost sesizați cu privire la producerea incidentului în aceeași zi, iar primele verificări au indicat că accidentul s-ar fi produs în timpul executării tragerilor.
Poliția a deschis o anchetă după accidentul din poligonul din Mureș
Cazul a intrat în atenția polițiștilor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mureș. Cercetările sunt efectuate de specialiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, care trebuie să stabilească împrejurările exacte în care bărbatul a fost rănit.
Ancheta vizează infracțiunea de vătămare corporală din culpă și se desfășoară sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Reghin.
Anchetatorii urmează să clarifice modul în care s-a produs ricoșeul, condițiile în care se desfășura ședința de tragere și dacă au fost respectate toate regulile de siguranță aplicabile într-un poligon.
Ce activități se desfășurau în poligonul din Orșova-Pădure
Potrivit informațiilor apărute în urma incidentului, în poligonul privat avea loc o ședință de tragere.
Locația este destinată mai multor activități, printre care tir sportiv, agrement, activități de vânătoare și paintball, conform informațiilor publicate de News.ro.
Deocamdată, autoritățile nu au prezentat concluziile verificărilor și nici toate detaliile privind circumstanțele în care proiectilul a ajuns să lovească victima.
Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili dacă incidentul a fost provocat de o defecțiune, de nerespectarea unor reguli de siguranță sau de alte împrejurări.
Ancheta va clarifica responsabilitățile și eventualele încălcări ale legislației în vigoare.