Locuințe pentru cadrele didactice din Târgu Mureș. Profesorii pot depune cereri până pe 30 octombrie

Cadrele didactice din Târgu Mureș pot solicita locuințe destinate profesorilor. Cererile se depun în perioada 5–30 octombrie 2026.
Cadrele didactice din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Târgu Mureș pot solicita locuințe destinate acestora. Primăria municipiului a anunțat că, în perioada 5–30 octombrie 2026, profesorii interesați pot depune cereri pentru întocmirea listei de priorități în vederea repartizării locuințelor.
Demersul se adresează cadrelor didactice din învățământul preuniversitar de stat din municipiul Târgu Mureș, iar repartizarea locuințelor se va face în baza condițiilor de acces și a criteriilor de ierarhizare stabilite prin punctaj.
Cine poate solicita o locuință în Târgu Mureș
Programul este destinat cadrelor didactice care își desfășoară activitatea în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Târgu Mureș.
Consiliul Local Târgu Mureș a aprobat, prin Hotărârea nr. 255 din 24 septembrie 2026, condițiile de acces și criteriile de ierarhizare care vor sta la baza repartizării locuințelor pentru cadrele didactice.
Astfel, solicitările vor fi analizate în vederea constituirii unei liste de priorități, iar repartizarea se va realiza potrivit criteriilor stabilite de autoritățile locale.
Până când pot fi depuse cererile
Cadrele didactice interesate au la dispoziție perioada 5–30 octombrie 2026 pentru depunerea documentelor.
30 octombrie 2026 este termenul-limită pentru înscriere.
Primăria Târgu Mureș recomandă persoanelor interesate să consulte condițiile de acces și documentele necesare înainte de depunerea dosarului.
Unde se depun dosarele
Cererile și documentele justificative pot fi depuse la Registratura Generală a Primăriei Târgu Mureș, camera 13.
Documentele pot fi transmise și în format electronic, la adresele de e-mail indicate de administrația locală.
Cererea tip și lista documentelor necesare pot fi obținute de pe site-ul Primăriei Târgu Mureș, în secțiunea „Locuințe”, sau direct de la sediul instituției, camera 9.
Informații pentru cadrele didactice
Pentru informații suplimentare privind condițiile de acces, documentele necesare și procedura de înscriere, cadrele didactice pot contacta Compartimentul activități culturale, sportive, de tineret și locativ.
Numărul de telefon pus la dispoziție de Primăria Târgu Mureș este 0265.268.330, interior 137.
Locuințe pentru profesori, printr-un sistem de repartizare pe criterii
Măsura vine în sprijinul cadrelor didactice din învățământul preuniversitar de stat și presupune constituirea unei liste de priorități pentru repartizarea locuințelor.
Potrivit hotărârii adoptate de Consiliul Local, criteriile de ierarhizare sunt stabilite printr-un sistem de punctaj, astfel încât solicitările să poată fi ordonate în funcție de criteriile aprobate de administrația locală.
Cadrele didactice din Târgu Mureș care sunt interesate de obținerea unei astfel de locuințe trebuie să țină cont de termenul de 30 octombrie 2026 și să depună cererea împreună cu documentele justificative necesare.