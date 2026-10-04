Noaptea Albă a Galeriilor la Târgu Mureș: iubitorii de artă au umplut spațiile expoziționale
Muzeu Târgu Mureș
Noaptea Albă a Galeriilor a adus la Târgu Mureș expoziții, artă contemporană și galerii pline de iubitori de artă. Vezi ce spații au participat.
Târgu Mureș a devenit, pentru o seară, un punct de întâlnire pentru iubitorii de artă și cultură contemporană. Noaptea Albă a Galeriilor (NAG) a adus publicul în galerii, spații culturale și ateliere ale artiștilor, într-o ediție în care oferta artistică a orașului a fost pusă din nou în valoare.
Evenimentul s-a desfășurat vineri, 2 octombrie, între orele 18:00 și 23:45, iar mai multe spații expoziționale din Târgu Mureș și-au deschis porțile pentru public. La nivel local, Noaptea Albă a Galeriilor a ajuns la cea de-a XI-a ediție și este organizată de Asociația K’ARTE, alături de partenerii culturali implicați în proiect.
Noaptea Albă a Galeriilor, un eveniment dedicat artei contemporane
NAG este unul dintre cele mai importante evenimente dedicate culturii contemporane din România. În 2026, evenimentul a ajuns la cea de-a XX-a ediție la nivel național, reunind spații de artă, artiști și public în mai multe orașe.
La Târgu Mureș, ediția din acest an a oferit publicului posibilitatea de a descoperi expoziții diverse și de a intra în contact direct cu scena artistică locală.
Eliodor Moldovan, președintele Asociației K’ARTE, a subliniat diversitatea ofertei culturale din oraș și importanța unui asemenea eveniment pentru apropierea publicului de arta contemporană.
Expoziții și spații de artă deschise publicului
Printre principalele puncte ale circuitului artistic s-a numărat Palatul Culturii, unde vizitatorii au putut descoperi mai multe spații expoziționale, printre care Galeria de Artă Românească Modernă, Galeria Ion Vlasiu și Galeria de Artă Maghiară.
Tot aici a putut fi vizitată și expoziția temporară „GDANSK50 Photo Remake Project”.
Galeria Art Nouveau a participat la eveniment cu Salonul de pictură CONTACTUS, o expoziție de grup dedicată dialogului dintre oameni, natură și mediul înconjurător.
La Galeria Mini Art Nouveau, publicul a putut vedea expoziția de sculptură semnată de Gyarmathy János.
Camera K’ARTE, printre punctele de interes ale serii
Un alt punct important al traseului artistic a fost Camera K’ARTE, unde a fost prezentată expoziția „Cui prodest?” a artistului Mircea Cantor.
Expoziția face parte din programul dedicat artei contemporane și a fost inclusă printre cele mai importante propuneri ale ediției NAG de la Târgu Mureș.
Prin lucrările prezentate, spațiul a oferit publicului o perspectivă asupra artei contemporane și asupra modului în care aceasta poate conecta experiențele locale cu teme și preocupări de interes mai larg.
Artă și fotografie la Casa Bernády
Casa Bernády a venit în întâmpinarea publicului cu două expoziții.
Vizitatorii au putut vedea expoziția de fotografie „În bătrânul Sălaj învălurit”, semnată de fotograful Bikfalvi Zsolt, dar și expoziția de pictură „Linii de frontieră”, realizată de artistele Lőrincz Kinga și Kelemen Borostyán.
Diversitatea expozițiilor a contribuit la atmosfera specifică Nopții Albe a Galeriilor, eveniment care își propune să aducă arta mai aproape de public.
Antigalerie Cactus și noi propuneri artistice
Și Antigalerie Cactus a făcut parte din circuitul NAG de la Târgu Mureș.
Aici au fost prezentate instalația „Tracking absence”, semnată de Diana Gherendi, precum și expoziții de pictură ale artiștilor Paul Bogdan și Szabó Enikő.
Evenimentul a oferit astfel publicului șansa de a descoperi forme diferite de expresie artistică, de la pictură și sculptură până la fotografie și instalație.
Atelierele artiștilor, deschise pentru public
Un element aparte al serii l-a reprezentat deschiderea atelierelor artiștilor din zona Pieței Bolyai.
Târgumureșenii au avut astfel ocazia să intre în spațiile de creație și să dialogheze direct cu artiștii, experiență care completează oferta expozițională a galeriilor.
Pentru scena culturală locală, Noaptea Albă a Galeriilor reprezintă și o oportunitate de a face mai vizibile spațiile și artiștii care contribuie permanent la dezvoltarea vieții culturale din Târgu Mureș.
Târgu Mureș, un oraș cu o ofertă artistică diversă
Ediția din acest an a demonstrat încă o dată că Târgu Mureș dispune de o ofertă consistentă în zona artelor vizuale, de la galeriile consacrate până la spațiile independente dedicate artei contemporane.
Prin numărul și diversitatea expozițiilor, Noaptea Albă a Galeriilor a transformat orașul într-un veritabil traseu cultural, iar prezența numeroasă a publicului a confirmat interesul târgumureșenilor pentru artă și evenimente culturale.
La nivel național, ediția aniversară NAG din 2026 a reunit sute de spații din mai multe orașe, marcând două decenii de întâlniri între artiști, public și comunitățile culturale.
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