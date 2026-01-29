Pensionare anticipată pentru români: CONDIȚIILE care trebuie îndeplinite
Pensionare anticipată pentru români: CONDIȚIILE care trebuie îndeplinite
Românii se pot pensiona mai devreme
Românii se pot pensiona mai devreme, însă trebuie să îndeplinească mai multe criterii. Stagiul de cotizare trebuie să fie complet și nu se iau în calcul perioade precum studiile superioare sau armata. Bianca Rotaru ne explică.
CUM SE POT PENSIONA ROMÂNII:
Cu cel mult înainte de împlinirea vârstei standard de pensionare – au realizat stagiul complet contributiv și cinci ani peste (35 de ani stagiu complet bărbați/ 33 de ani stagiu complet femei + 5 ani).
Se aplică penalizări până la trecerea la pensia de drept (limită de vârstă):
- până la 1 an peste stagiul complet: diminuare de 0,50% pentru fiecare lună
- peste 1 an: diminuare 0,45%
- peste 2 ani: diminuare 0,40%
- peste 5 ani: diminuare 0,25%
SURSA: Realitatea PLUS
PERIOADELE CARE NU SE IAU ÎN CALCUL PENTRU PENSIA ANTICIPATĂ
- Cursurile la zi în învățământul universitar
- Serviciul militar
- Pensia de invaliditate
Citește și:
- 21:50 - Prințesa de Wales impresionează prin eleganță, alături de Prințul William, la un eveniment din Țara Galilor
- 21:06 - Comisia Europeană respinge un nou fond pentru avort și recomandă folosirea mecanismelor existente
- 20:42 - Rusia nu are termen pentru oprirea războiului din Ucraina: „Avem doar obiective de îndeplinit”
- 19:43 - Planul de relansare al TAROM după o pierdere de peste 30 de milioane de euro: noi rute, parteneriate și o aplicație mobilă
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Mures și pe Google News