Social· 1 min citire

Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS Dr. Eduard Nica, în premieră la Realitatea Plus

Realitatea de Mures
Scris de Realitatea de Mures Publicat: 7 sept. 2026, 11:12

Dr. Eduard Nica vorbește, în premieră la Realitatea Plus, despre cele două mari pasiuni care îi definesc parcursul: stomatologia și alpinismul.

Într-un nou episod al podcastului REALITATEA – Ceva-n PLUS, medicul explică de ce aventura pe munte completează o profesie statică și contribuie la eliberarea stresului acumulat în viața de zi cu zi.

„Stomatologia nu este ușoară, este o meserie statică, iar alpinismul vine și completează aceste lucruri prin faptul că eliberăm această cumulare de stres, prin nevoia de a ne mișca și de a merge într-un loc în care noi să ne simțim eliberați de toate constrângerile vieții cotidiene."

Episodul integral poate fi urmărit pe realitatea.net, vineri, 11 septembrie, de la ora 15:00.

 

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

podcast realitateadr eduard nica

Urmărește știrile Realitatea de Mures și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe