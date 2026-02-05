Poliția Locală Târgu Mureș refuză să aplice legea!

ABUZ. Caz revoltător la Târgu Mureș, care scoate la iveală aroganța și lipsa de responsabilitate din rândul Poliției Locale.

O mașină parcată sfidător pe două locuri de parcare a fost semnalată de un cetățean, care a trimis sesizarea prin canalul oficial de WhatsApp al Poliției Locale.

Răspunsul primit de la un agent a fost stupefiant:„Cu părere de rău nu vă putem ajuta, mi au transmis colegi de la rutieră ca nu au încadrare juridică pentru aceasta fapta.”

Mai mult, Poliția Locală nici măcar nu a trimis pe cineva la fața locului, deși imaginile și locația au fost transmise clar. Cu alte cuvinte, cei care ar trebui să vegheze la respectarea legii au ales să o ignore complet. Această scuză este nu doar falsă, ci și periculos de incompetentă.

Conform art. 142 lit. n din Regulamentul de aplicare a OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, este interzisă oprirea voluntară a vehiculului în locurile de parcare marcate, dacă prin modul de staționare se ocupă două locuri. Fapta constituie contravenție, iar potrivit art. 143 alin. 1, se sancționează cu amendă între 290 și 725 de lei, plus 2-3 puncte de penalizare.

Așadar, Poliția Locală Târgu Mureș avea obligația legală să intervină, dar a preferat să invoce o minciună pentru a evita sancționarea.Situația devine și mai gravă după ce s-a descoperit că mașina parcată purta însemnele Sindicatului Europol, folosite, cel mai probabil, pentru intimidare.

Am sunat la numărul oficial afișat pe site-ul Sindicatului Europol, iar la telefon ne-a răspuns chiar președintele organizației, Daniel Marcel Oltean, care s-a deplasat în cel mai scurt timp la fața locului — însă, până să ajungă, mașina dispăruse.

Reacția sindicatului a fost fermă:„Persoana respectivă nu este membru Europol și folosește ilegal însemnele Sindicatului, acestea fiind folosite doar de către membrii activi ai sindicatului. Ne dezicem de astfel de comportamente reprobabile"a declarat președintele sindicatului Europol Mureș, Daniel Marcel Oltean.

Ulterior, pe surse, s-a confirmat că șoferul mașinii este polițist local în Ungheni, județul Mureș. Acesta pare a fi adevăratul motiv pentru care colegii din Târgu Mureș au refuzat să acționeze: solidaritatea de breaslă a fost mai puternică decât legea.Refuzul de a sancționa o abatere evidentă, acoperit printr-o minciună și protejat de colegialitate, arată o instituție compromisă, fără autoritate morală și fără respect față de cetățeni. Poliția Locală Târgu Mureș are datoria să explice public de ce a ignorat legea și cine este agentul care a răspuns pe WhatsApp în acest mod.

Cât timp polițiștii locali își apără unii altora abaterile, legea rămâne opțională — doar pentru cei cu uniformă.