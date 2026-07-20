România, lovită de o schimbare brutală a vremii: de la 37 de grade la furtuni violente, grindină și vijelii de peste 80 km/h

Publicat 20 iul. 2026, 08:23 Sursă Realitatea.net

România trece de la caniculă și nopți tropicale la furtuni puternice, vijelii și ploi torențiale. Administrația Națională de Meteorologie a emis patru atenționări Cod galben, valabile în intervale diferite, pentru mai multe regiuni ale țării.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre vremeaprognoza meteoANM