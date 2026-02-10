Scandal din cauza gelozie în Maramureș: o femeie și-a agresat presupusa rivală în propria locuință

Scandal din cauza gelozie în Maramureș

O femeie din Maramureș a obținut un ordin de protecție împotriva altei femei care ar fi agresat-o, acuzând-o că are o relație cu soțul ei. Incidentul, considerat neobișnuit, este anchetat de poliție și a avut loc în orașul Negrești-Oaș.

Presupusa victimă a fost cea care a sunat la 112, reclamând că o femeie a venit la locuința sa și a lovit-o cu pumnii și palmele în zona capului, a tras-o de păr și ar fi amenințat-o cu moartea.

Polițiștii au intervenit la fața locului și au emis un ordin de protecție provizoriu, care a fost confirmat ulterior de un procuror. În fața instanței, femeia acuzată a recunoscut faptele și nu s-a opus măsurilor dispuse. Aceasta a declarat că victima ar fi avut o relație amoroasă cu soțul ei, iar confruntarea dintre ele a degenerat în violențe.

Ulterior, magistrații au decis prelungirea ordinului de protecție pentru o perioadă de șase luni. Astfel, femeia agresivă este obligată să păstreze o distanță de cel puțin 20 de metri față de victimă și față de locuința acesteia și nu are voie să o contacteze sub nicio formă.