CFR Călători pregătește Trenurile Unirii de 1 Decembrie 2026. Trenul „Vasile Goldiș” va circula pe ruta Arad – Alba Iulia – Brașov – București.
CFR Călători pregătește și în acest an o serie de trenuri speciale dedicate Zilei Naționale a României. Cu ocazia aniversării Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918, cinci garnituri vor primi, simbolic, numele unor personalități istorice care au contribuit la înfăptuirea României Mari.
Trenurile vor asigura legături feroviare între mai multe regiuni ale țării și Alba Iulia, orașul în care vor avea loc manifestările dedicate Zilei Naționale.
Pentru călătorii din Brașov există și o legătură directă cu această inițiativă: trenul IC 522/532, care circulă pe ruta Arad – Alba Iulia – Teiuș – Brașov – București Nord, va purta numele „Vasile Goldiș”.
Ce nume vor purta Trenurile Unirii în 2026
Potrivit informațiilor transmise de CFR Călători, garniturile vor primi nume simbolice, în memoria unor personalități marcante ale istoriei României.
Trenuri care circulă în perioada 30 noiembrie – 1 decembrie
IR 1835 – „Regele Ferdinand I Întregitorul”: trenul va circula pe ruta București Nord – Craiova – Simeria – Alba Iulia – Cluj-Napoca. Numele amintește de suveranul în timpul căruia s-a realizat Marea Unire și s-au consolidat reformele fundamentale ale statului român.
IR 1763 – „Regina Maria a României”: garnitura va circula pe ruta Iași – Suceava – Cluj-Napoca – Alba Iulia – Simeria – Arad – Timișoara Nord. Trenul aduce un omagiu reginei care a susținut cauza unirii naționale și a contribuit la recunoașterea internațională a României Mari.
Trenuri care circulă în data de 1 decembrie
R 2441 – „Ion I.C. Brătianu”: va circula pe traseul Târgu Mureș – Războieni – Teiuș – Alba Iulia – Sibiu, în memoria premierului care a avut un rol important în realizarea și recunoașterea internațională a Marii Uniri.
IR 1836 – „Iuliu Maniu”: va lega Cluj-Napoca de București, trecând prin Alba Iulia, Simeria și Craiova. Numele amintește de unul dintre liderii importanți ai românilor transilvăneni.
IC 522/532 – „Vasile Goldiș”: trenul va circula pe ruta Arad – Alba Iulia – Teiuș – Brașov – București Nord. Vasile Goldiș a fost una dintre personalitățile centrale ale Marii Uniri și cel care a citit Rezoluția Unirii în fața Marii Adunări Naționale de la Alba Iulia, la 1 Decembrie 1918.
Trenurile Unirii, simbol al unității naționale
Prin această inițiativă, CFR Călători marchează importanța istorică a zilei de 1 Decembrie și facilitează deplasarea celor care doresc să participe la manifestările organizate la Alba Iulia.
Traseele trenurilor traversează simbolic provinciile istorice românești, conectând Banatul, Crișana, Maramureșul, Transilvania, Bucovina, Moldova, Oltenia și Muntenia.
Reprezentanții companiei feroviare transmit că proiectul reprezintă un omagiu adus celor care au contribuit la realizarea Marii Uniri și un simbol al legăturilor dintre regiunile istorice ale României.