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Un șofer de microbuz a fost prins băut la volan în timp ce transporta copii
FOTO: Arhivă
Polițiștii au intervenit în ultimul moment în satul Baldovinești, reușind să evite o posibilă tragedie.
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