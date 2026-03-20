Cupa Presei la TIR, ediția a IV-a: jurnaliștii s-au întrecut la precizie, la Târgu Mureș
Cupa Presei la TIR, ediția a IV-a la Târgu Mureș
Cupa Presei la TIR, ediția a IV-a: jurnaliștii s-au întrecut la precizie, la Târgu Mureș
Într-o atmosferă relaxată, dar plină de adrenalină, Inspectoratul de Poliție Județean Mureș a organizat o nouă ediție a competiției „Cupa Presei la TIR”, eveniment dedicat Ziua Poliției Române.
Ajunsă la ediția a IV-a, competiția a adunat 19 reprezentanți ai presei locale și naționale, de la TVR Târgu Mureș, Realitatea Plus, Erdely TV, City TV, M9 TV, Transilvania Business, Kiss FM, Punctul și Conteaza.ro, toți dornici să-și testeze îndemânarea într-un cadru diferit față de activitatea de zi cu zi.
Participanții au avut ocazia să tragă cu două tipuri de armament – Beretta Px4 Storm și Glock 17, ambele calibrul 9x19 mm – după o scurtă sesiune de instruire. Fiecare concurent și-a ales apoi arma preferată pentru competiție.
Un element aparte al ediției din acest an a fost clasamentul comun, fără diferențiere între femei și bărbați, accentul fiind pus strict pe precizie și performanță.
La final, locul I a fost obținut de colegul nostru, Răzvan Pop, de la Realitatea Plus, care a reușit să se remarce printr-o evoluție foarte sigură și constantă.
Anul acesta, competiția a venit cu o noutate: un clasament unic, fără împărțire pe categorii.
Clasament final:
1. Răzvan Pop
2.Ioana Popa
3.Răzvan Matei
4.Alexandru Șerban
5.Cătalina Lumperdean
Dincolo de competiție, evenimentul a fost, ca de fiecare dată, un bun prilej de dialog și apropiere între polițiști și jurnaliști, consolidând o colaborare importantă pentru informarea corectă a publicului.
Acțiunea a fost organizată prin Serviciul de Pregătire Profesională, cu sprijinul Corpul Național al Polițiștilor, Asociația Internațională a Polițiștilor și Sindicatul Polițiștilor Europeni EUROPOL, fiind găzduită de poligonul „Dam Silver – Marksman” din Sântioana de Mureș.
La final, organizatorii au felicitat toți participanții pentru implicare, fair-play și energia bună adusă în competiție.
