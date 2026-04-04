FC Argeș - Dinamo București 1-1, în play-off-ul Superligii

Sursă: realitatea.net

FC Argeș a terminat la egalitate cu Dinamo București, 1-1 (1-0), sâmbătă seara, la Mioveni, într-un meci din etapa a treia a play-off-ului Superligii de fotbal.

Gazdele au deschis scorul prin portughezul Ricardo Matos (44 - penalty), după ce scoțianul Danny Armstrong l-a lovit peste față pe Florin Borța în careu, fază semnalată de arbitrajul video.



Dinamo a egalat în repriza secundă, prin francezul Eddy Gnahore (76), care a reluat în poartă mingea trimisă în bară de Mamoudou Karamoko.

Piteștenii au mai avut ocazii în prima repriză prin Florin Borța și Robert Sierra (16), șuturi apărate de Roșca, precum și un șut trimis de Vadim Rață (23), deviat de Matos puțin peste poartă.



Dinamo a fost periculoasă prin Alexandru Musi (26), dar șutul său a fost respins de portarul Cătălin Căbuz, iar apoi Maxime Sivis a fost blocat de un fundaș. Alberto Soro (36) a trimis un șut din afara careului, deviat de Leard Sadriu, dar Căbuz a avut o intervenție bună.



În repriza secundă, dinamovistul Andrei Mărginean a șutat peste poartă din poziție foarte bună (55), Musi a trimis pe lângă poartă din 8 metri (58), iar Gnahore a reluat pe spate de la 7 metri, deși Cătălin Cîrjan avea o poziție mai bună (72). Șutul lui Gheorghi Milanov a fost respins din fața porții de Sierra (90+3).



FC Argeș a avut ultima ocazie a meciului, dar Kevin Brobbey (90+5) a trimis pe lângă poartă din 6 metri.



Atacantul George Pușcaș a debutat la Dinamo, intrând pe teren în min. 57, în locul lui Alexandru Pop.



Cele două echipe s-au întâlnit în principala competiție internă de 96 de ori (nu sunt incluse meciurile de baraj), de 55 de ori s-au impus bucureștenii, de 27 de ori au câștigat piteștenii, iar alte 14 partide s-au terminat la egalitate, potrivit LPF.



Dinamo a obținut primul său punct după cinci eșecuri consecutive.



În sezonul regulat, meciul de la Mioveni s-a încheiat cu 1-1, iar FC Argeș a câștigat la București în retur cu 1-0.