Hagi a lăsat loc de interpretări după înfrângerea cu Bosnia. Florin Gardoș explică declarațiile selecționerului

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 30 sept. 2026, 18:42

Gică Hagi a ridicat semne de întrebare privind viitorul său pe banca naționalei după înfrângerea României cu Bosnia și Herțegovina, scor 2-4. Selecționerul a spus că echipa trebuie să obțină rezultate „cu mine, fără mine” și a cerut timp înainte de a explica ce va face în continuare.

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