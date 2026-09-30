Șoferii vor fi opriți în trafic de CNAIR. Ce îi vor întreba și când au loc anchetele de circulație
Șoferi opriți în trafic
CNAIR începe anchetele de circulație „Origine-Destinație”. Șoferii vor fi opriți și întrebați despre traseu, destinație și scopul călătoriei.
Șoferii care circulă pe autostrăzile, drumurile expres și drumurile naționale din România vor fi opriți în anumite puncte pentru a participa la anchete de circulație organizate de CNAIR. Autoritățile vor să afle de unde pornesc șoferii, unde se deplasează și care este scopul călătoriei. CNAIR precizează că datele colectate sunt strict anonime și nu vor fi folosite pentru identificarea conducătorilor auto.
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, prin Centrul de Studii Tehnice Rutiere și Informatică (CESTRIN), organizează în această toamnă Anchetele de Circulație Origine-Destinație pentru anul 2026. Acțiunea se desfășoară pe rețeaua de autostrăzi, drumuri expres și drumuri naționale din România și urmărește obținerea unor date cât mai exacte despre modul în care se desfășoară traficul rutier.
Când vor fi opriți șoferii
Anchetele de trafic sunt programate în mai multe etape, în perioada septembrie-noiembrie 2026. Potrivit informațiilor transmise de CNAIR, acțiunile sunt programate în următoarele zile:
30 septembrie 2026
7 octombrie 2026
21 octombrie 2026
28 octombrie 2026
4 noiembrie 2026
Opririle se vor realiza în două intervale orare, respectiv 08:00-12:00 și 14:00-18:00. Punctele în care se desfășoară anchetele sunt stabilite prin metode statistice, astfel încât datele obținute să poată fi utilizate pentru analiza fluxurilor de trafic la nivel național.
Cum se desfășoară anchetele de trafic
În punctele selectate pentru studiu, polițiștii rutieri vor opri și dirija anumite vehicule către o bandă de rezervă, o parcare sau un acostament consolidat.
După oprire, recenzorii CNAIR vor adresa conducătorilor auto un chestionar scurt, cu întrebări standardizate. După furnizarea informațiilor, șoferii își vor putea continua deplasarea.
Potrivit informațiilor publicate de autorități, întrebările vor viza în principal:
locul de unde a început călătoria;
destinația;
traseul și scopul deplasării;
tipul transportului efectuat;
în cazul transporturilor de marfă, informații despre marfa transportată;
în cazul transportului de persoane, numărul pasagerilor aflați în vehicul.
Prin aceste informații, autoritățile încearcă să obțină o imagine cât mai precisă asupra deplasărilor efectuate pe drumurile din România.
De ce face CNAIR anchete de trafic
Studiile Origine-Destinație sunt utilizate pentru a determina fluxurile de trafic și cererea de transport pe principalele categorii de drumuri.
Datele obținute în urma chestionării șoferilor vor fi folosite la elaborarea studiilor de trafic, la fundamentarea proiectelor de infrastructură și la planificarea viitoarelor investiții în transportul rutier.
CNAIR urmărește, astfel, să afle nu doar câte vehicule circulă pe anumite drumuri, ci și de unde vin acestea, unde se îndreaptă și care este motivul deplasării.
Informațiile pot contribui la o analiză mai precisă a cererii de transport de persoane și de marfă și la actualizarea modelelor utilizate pentru planificarea infrastructurii rutiere.
Ce se întâmplă cu datele șoferilor
Un aspect important pentru conducătorii auto este caracterul anonim al anchetei.
CNAIR precizează că nu vor fi înregistrate numerele de înmatriculare ale vehiculelor, numele șoferilor sau alte informații care ar permite identificarea persoanelor. Compania susține că informațiile colectate sunt strict anonime și că anchetele sunt realizate cu respectarea prevederilor privind protecția datelor.
Prin urmare, scopul acțiunii nu este verificarea individuală a șoferilor, ci colectarea unor date statistice despre deplasările efectuate pe rețeaua rutieră.
Unde pot avea loc opririle
Anchetele se desfășoară pe autostrăzi, drumuri expres și drumuri naționale, în puncte stabilite pentru realizarea studiilor de trafic.
În anumite regiuni au fost deja comunicate puncte concrete. De exemplu, în zona administrată de DRDP Buzău, anchetele vizează inclusiv drumurile naționale și Autostrada Moldovei A7. În zona DRDP Timișoara au fost anunțate puncte pe A1 și pe mai multe drumuri naționale.
Lista punctelor de anchetă poate varia în funcție de etapa și regiunea în care se desfășoară studiul.
Șoferii sunt rugați să respecte indicațiile polițiștilor
În zonele în care se desfășoară anchetele, șoferii trebuie să respecte indicațiile polițiștilor rutieri care vor asigura oprirea și dirijarea vehiculelor.
Oprirea face parte dintr-o acțiune de colectare a datelor privind traficul rutier, iar după completarea chestionarului conducătorii auto își pot continua călătoria. Autoritățile recomandă participanților la trafic să circule cu atenție în apropierea punctelor de anchetă și să respecte semnalizarea și indicațiile personalului prezent la fața locului.
Cum vor fi folosite rezultatele studiului
Datele colectate de CNAIR vor contribui la determinarea matricelor naționale de mobilitate și la actualizarea bazelor de date utilizate în Modelele Naționale de Transport.
Rezultatele pot fi folosite ulterior pentru analiza necesarului de infrastructură, evaluarea fluxurilor de trafic și fundamentarea unor proiecte sau investiții în rețeaua rutieră.
Prin studiile Origine-Destinație, autoritățile obțin informații despre modul în care se deplasează oamenii și mărfurile pe drumurile din România, date care pot fi corelate cu volumele de trafic măsurate în diferite puncte ale rețelei.
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