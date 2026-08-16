Înot: 'Cu Marchand, rivalitatea noastră ar putea fi extraordinară', consideră David Popovici

Înotătorul român David Popovici, dublu medaliat cu aur la 100 m liber și 200 m liber la Campionatele Europene de natație de la Paris, și-a exprimat, duminică, într-un interviu acordat Arena, entuziasmul față de perspectiva unei viitoare confruntări cu francezul Leon Marchand în proba de 200 m, afirmând că această 'rivalitate ar putea fi cu adevărat extraordinară', relatează AFP.
Întrebat ce poate spune despre faptul că Leon Marchand a fost mai rapid decât el în ștafeta de 4x200 m, David Popovici a precizat: 'Ceea ce am de spus i-am transmis deja vineri, după finală. I-am spus, în primul rând, 'jos pălăria', felicitări pentru acel timp excelent. I-am spus că rivalitatea noastră ar putea deveni cu adevărat grozavă dacă am începe să ne înfruntăm în această probă. Îl felicit și sper să ne mai întâlnim și să concurăm unul împotriva celuilalt, umăr la umăr, în această probă, lucru care cred că ar fi foarte interesant'.
Referitor la faptul că s-a antrenat în această vară cu principalul său rival, chinezul Pan Zhanle, campionul român a afirmat că acest lucru i-a oferit multe informații noi.
''Am observat și am învățat multe de la el și sunt sigur că și el a învățat multe de la mine. A fost un stagiu de pregătire bazat pe valorile fundamentale ale sportului: fair-play, respect și dorința de a învăța unii de la alții. Suntem deschiși la ideea de a ne antrena alături de cei mai buni din lume, în special în proba de 100 m liber, unde el este în prezent cel mai rapid din istorie, iar eu ocup locul al doilea. Nu cred că ar fi putut exista o pereche de înotători mai potrivită pentru un astfel de stagiu. A fost o experiență extrem de utilă și plină de învățăminte', a afirmat Popovici.
Referitor la unul din obiectivele sale, acela de a doborî recordul mondial, David Popovici a precizat: 'Cu siguranță este unul dintre obiectivele mele, unul dintre cele principale, dar, așa cum am învățat din experiența proprie, să-ți dedici întreaga viață unui singur scop, oricare ar fi acesta și oricât de mult ți-ai dori să-l atingi, este destul de riscant. Deoarece rămâne unul dintre cele mai importante obiective ale mele, pur și simplu voi accepta momentul când se va întâmpla. Nu mă grăbesc. Știu că voi ajunge acolo, sunt pe drumul cel bun și fac progrese constante. Când voi relua antrenamentele peste câteva zile, mă voi întoarce mai puternic și mai înțelept, datorită experienței acumulate la aceste Campionate Europene. Vom ști exact ce mici ajustări să facem și la ce aspecte să lucrăm pentru probele de 100 și 200 de metri'.
Arena a abordat și subiectul stilului de înot al campionului român, care este uneori comparat cu o simfonie clasică. Întrebat dacă se regăsește în această descriere sau, mai degrabă, înotul este o luptă pentru el, Popovici a afirmat: 'Este, în mod clar, o combinație a ambelor. Liniștea de dinaintea cursei joacă un rol important. Dacă ar fi să fac o comparație, aș spune că este o stare de calm și liniște asemenea unei simfonii. Însă, odată ajuns în bazin, încerci să păstrezi acel calm, acea seninătate, cât mai mult posibil, chiar dacă situația se poate transforma rapid într-o luptă acerbă. În acel moment, trebuie să apelezi la rezervele interioare, dar fără a exagera și a-ți compromite tehnica. Trebuie să fii capabil să lupți cu o tenacitate feroce, dacă e nevoie, rămânând în același timp calm sub presiune și păstrându-ți forma. Acesta este unul dintre factorii-cheie, cel puțin din experiența mea, care fac diferența, de exemplu, între o medalie de aur și clasarea pe locul al șaselea'.
'Mă simt bine, sănătos și cred cu tărie că nu există niciun motiv sau vreun avantaj în a fi un sportiv atât de titrat, rapid și talentat dacă nu acorzi atenție acestui aspect. Poți fi cel mai bun din lume sau cel mai bun din toate timpurile, dar dacă nu ai grijă de tine așa cum trebuie, cred că îți sacrifici longevitatea. Așadar, am grijă de mine mai întâi ca om și abia apoi ca sportiv, iar acest lucru mă ajută să devin un înotător mai bun și mai rapid în ansamblu. Știi, faptul de a fi rapid, sau chiar cel mai rapid, nu este un rezultat în sine, ci mai degrabă o consecință a faptului că mă simt bine în pielea mea și în pace cu mine însumi', a conchis David Popovici în interviul pentru Arena.
David Popovici a devenit primul înotător care realizează dubla 100 - 200 m liber la trei ediții consecutive ale Campionatelor Europene, Roma 2022, Belgrad 2024 și Paris 2026.
AGERPRES