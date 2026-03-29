Mircea Lucescu, transportat de urgenţă la spital după ce ar fi leşinat în timpul cantonamentului de la Mogoşoaia

Antrenorul echipei naționale a României, Mircea Lucescu, a fost trasportat duminică, la un spital din Bucureşti, după ce ar fi leşinat în timpul cantomamentului de la Mogoşoaia.În urma apelului făcut la 112, la faţa locului au ajuns două ambulanţe. În vârstă de 80 de ani, selecţionerul se confruntă cu o serie de probleme medicale.

„În timpul ședinței tehnice premergătoare ultimului antrenament înaintea plecării spre Slovacia, selecționerului Mircea Lucescu i s-a făcut rău. Primele măsuri de asistență au fost luate imediat de către membrii staff-ului medical al echipei naționale, care i-au acordat primul ajutor la fața locului.

În urma apelului la serviciul de urgență 112, două echipaje SMURD s-au deplasat de urgență la baza de pregătire. Intervenția promptă a personalului medical a permis stabilizarea rapidă a tehnicianului.

În acest moment, starea selecționerului este stabilă. Cu toate acestea, conform protocoalelor medicale în vigoare și pentru a elimina orice risc, Mircea Lucescu a fost transportat la o unitate spitalicească din Capitală pentru investigații amănunțite și monitorizare de specialitate”, transmite Federația Română de Fotbal.