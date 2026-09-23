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Mirel Rădoi, gata de revenire. Au început negocierile pentru o nouă echipă

Mirel Rădoi FOTO: Wikimedia Commons

Mirel Rădoi FOTO: Wikimedia Commons

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Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 23 sept. 2026, 11:24

Fostul selecționer al României este pregătit pentru o nouă provocare profesională și discută intens preluarea unei noi formații.

Fostul selecționer al echipei naționale a României, Mirel Rădoi, este gata să revină pe banca tehnică, după o perioadă de pauză. Potrivit informațiilor apărute recent, tehnicianul român a început deja tratativele cu o nouă formație și se află într-un stadiu destul de avansat al discuțiilor.

Deși numele echipei nu a fost încă dezvăluit oficial, sursele indică o dorință puternică a antrenorului de a se întoarce la marginea terenului pentru a pune în practică viziunea sa tactică.

O nouă provocare în cariera tehnicianului

După experiențele anterioare, care i-au adus atât momente de satisfacție, cât și provocări majore, Rădoi pare decis să aleagă un proiect stabil, care să îi permită construirea unei echipe competitive pe termen mediu și lung.

Negocierile actuale se concentrează pe detaliile contractuale și pe garanțiile legate de transferuri, un aspect crucial pentru fostul internațional român. Fanii și specialiștii din fotbal așteaptă cu interes deznodământul acestor discuții, mutarea fiind considerată una de impact pe piața antrenorilor. Dacă părțile vor ajunge la un numitor comun, anunțul oficial ar putea fi făcut în zilele următoare, marcând astfel un nou capitol în cariera promițătoare a lui Mirel Rădoi.

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