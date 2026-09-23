Ninsoare abundentă pe Transfăgărășan. DRDP Brașov avertizează șoferii: "Se circulă în condiții de iarnă"

Drumarii au intervenit pentru curățarea carosabilului pe Transfăgărășan, însă condițiile meteo rămân dificile.
Ninsoarea abundentă a acoperit zona alpină a Transfăgărășanului, iar circulația se desfășoară în condiții de iarnă, în special în zona Bâlea Lac. Drumarii au intervenit pentru curățarea carosabilului, însă condițiile meteo rămân dificile pe Transfăgărășan.
Potrivit DRDP Brașov, echipele de intervenție au acționat cu două utilaje și au folosit peste cinci tone de sare pentru deszăpezirea și menținerea carosabilului în condiții cât mai bune.
Se circulă în condiții de iarnă pe Transfăgărășan
Reprezentanții DRDP Brașov atrag atenția că, în zona alpină a Transfăgărășanului, în special la Bâlea Lac, șoferii trebuie să țină cont de condițiile specifice sezonului rece.
Ninsoarea continuă, iar carosabilul poate deveni alunecos. Utilajele de deszăpezire intervin pentru îndepărtarea zăpezii și împrăștierea materialului antiderapant.
Recomandări pentru șoferii care circulă pe Transfăgărășan
Având în vedere că prognoza indică menținerea condițiilor meteo nefavorabile și în zilele următoare, DRDP Brașov le recomandă șoferilor să se informeze înainte de a porni la drum cu privire la starea carosabilului și condițiile de trafic.
Conducătorii auto care aleg să traverseze Transfăgărășanul trebuie să fie pregătiți pentru deplasarea în condiții de iarnă și să se asigure că autovehiculele sunt echipate corespunzător.
Autoritățile recomandă prudență sporită, reducerea vitezei și adaptarea permanentă a conduitei la starea drumului și la condițiile meteorologice.
Transfăgărășan, afectat de ninsoare
Ninsoarea din zona montană readuce condițiile de iarnă pe unul dintre cele mai spectaculoase drumuri din România. În perioada următoare, intervențiile drumarilor vor continua pentru menținerea circulației în condiții de siguranță, în funcție de evoluția vremii.