Mirel Rădoi, mesaj pentru fanii FCSB după plecarea în Turcia: „Îmi pare rău de suporteri”

Mirel Rădoi a transmis un mesaj suporterilor FCSB la aproximativ două săptămâni după despărțirea de echipă și plecarea în Turcia, unde a semnat cu Gaziantep FK.

Mesajul tehnicianului a fost făcut public de liderul Peluzei Nord, Gheorghe Mustață, care a dezvăluit ce le-a transmis Rădoi fanilor „roș-albaștri” după plecare.

Antrenorul și-a exprimat regretul pentru modul în care s-a încheiat colaborarea și a ținut să le transmită suporterilor că rămâne apropiat de echipă.

„Vreau să le spui suporterilor că îmi pare rău că s-a ajuns în această situație. Îmi pare rău de suporteri. Țin la voi toți și vă voi ține pumnii, să aveți succes”, este mesajul transmis de Mirel Rădoi.

Fostul antrenor al FCSB a ales să continue în prima ligă din Turcia, acceptând oferta venită din partea clubului Gaziantep, după încheierea experienței din România.